Пенза, , 10:58 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 5 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 357 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 90 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 93 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента наблюдения выздоровели 9163 человека, за сутки — 17 пациентов. 137 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 октября выявили 1231 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом с начала пандемии выросло до 163 220 случаев.

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