Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 175 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — рекордный с начала августа 2020 года. Для сравнения, 4 октября 2020 года власти сообщали о 172 новых носителях вируса.

Коронавирус обнаружили у жителей Асбеста, Ачитского и Артинского городских округов, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Екатеринбурга (85 случаев), ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Карпинска, Кушвы, Качканара, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска.

Теперь в регионе подтверждено 29 987 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует по 5 октября 2020 года «режим повышенной готовности» по коронавирусу.

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