Москва, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 3537 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщили в столичном оперштабе.

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Продолжается динамика к росту: сутками ранее в Москве выявили 3327 случаев заражения — на 210 случаев меньше.

Всего в Москве выявили свыше 307 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 10 888 случаев заражения коронавирусом.