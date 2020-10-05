Челябинск, , 10:44 — REGNUM Более 12 кг наркотических средств были уничтожены в печах Челябинского металлургического комбината. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Среди них больше 7 кг синтетических, 5 кг гашиша, а также почти 250 граммов героина. Все они ранее были вещественными доказательствами по восьми уголовным делам, приговоры по которым уже вступили в силу.

Основная часть (почти 2 кг «синтетики» и 5 кг гашиша) была изъята в сентябре 2019 года у одного из граждан. Сосновский райсуд назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф 300 тыс. рублей.

А у жительницы Сочи было изъято порядка 1,2 кг различных веществ. Она была участницей межрегиональной наркогруппировки. Суд Миасса назначил ей 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 30 тыс. рублей.