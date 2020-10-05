Ростов-на-Дону, , 10:43 — REGNUM Все призывники из Ростовской области сдадут тест на коронавирусную инфекцию. На эти цели из региональной казны выделено более 3,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 5 октября.

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"Задача — обеспечить 100% призыва граждан на военную службу в соответствии с установленным заданием, на этом необходимо сосредоточить все свои усилия», — поставил задачу глава региона Василий Голубев.

В 2020 году в рамках осенней призывной кампании на Дону будут действовать 62 призывных пункта. Обеспечен запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки, бахилы. Кроме того, планируется вакцинация призывников от гриппа.