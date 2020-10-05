Лос-Анджелес, США, , 10:43 — REGNUM Разработчики из Respawn Entertainment продолжают работу над версией игры Apex Legends для гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 4 октября сообщил портал ComicBook.

https://twitter.com/xbryc3/status/1311714172795678720

Создатели проекта заверили геймеров, что работа над Switch-версией всё ещё ведётся. Однако дату её релиза они пока не готовы сообщить.

Напомним, в июне 2020 года разработчики из Respawn Entertaiment анонсировали версию игры Apex Legends для консоли Nintendo Switch. Изначально ожидалось, что её релиз состоится осенью.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, за сколько можно пройти игру Crash Bandicoot 4