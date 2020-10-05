Брюссель, , 10:38 — REGNUM О своем переходе в режим самоизоляции после контактов с заразившимся коронавирусной инфекцией человеком сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она написала об этом 5 октября на своей странице в соцсети Twitter.

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По словам главы Еврокомисси, ей стало известно, что у одного из присутствовавших на встрече с участием фон дер Ляйен 29 сентября тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

«Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего (6 октября) утра», — написала в своем сообщении председатель ЕК, добавив, что она в настоящее время ожидает результаты своего теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что повторный тест ранее заразившегося коронавирусной инфекцией главы Салехарда Алексея Титовского показал отрицательный результат, и он вернулся к полноценной работе.