Берлин, 5 октября 2020, 10:30 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию в связи с возможным контактом с человеком, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом она заявила 5 октября на своей странице в Twitter.
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Глава Европейской комиссии фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию
«Мне сообщили, что в прошлый вторник я участвовала во встрече, на которой присутствовал человек, у которого вчера был обнаружено заражение коронавирусом», — написала она.
«Поэтому в соответствии с действующими правилами я ухожу на самоизоляцию до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат на коронавирус, а сегодня у меня снова возьмут анализ на этот вирус», — добавила она.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.