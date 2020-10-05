Берлин, , 10:30 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию в связи с возможным контактом с человеком, у которого был обнаружен коронавирус. Об этом она заявила 5 октября на своей странице в Twitter.

«Мне сообщили, что в прошлый вторник я участвовала во встрече, на которой присутствовал человек, у которого вчера был обнаружено заражение коронавирусом», — написала она.

«Поэтому в соответствии с действующими правилами я ухожу на самоизоляцию до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат на коронавирус, а сегодня у меня снова возьмут анализ на этот вирус», — добавила она.