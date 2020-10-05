Петрозаводск, , 10:41 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 25 новых носителей SARS-CoV-2, это на два случая меньше, чем было сутками ранее. Как уточнил 5 октября глава региона Артур Парфенчиков, лишь у пяти вновь инфицированных нет симптомов заболевания.

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"В числе новых подтвержденных случаев 15 выявлены в Петрозаводске, четыре в Лоухи, по три в Кондопоге и в Пряжинском районе», — пояснил губернатор, отметив, что среди новых случаев инфицирования — двое у детей.

В настоящий момент в стационарах республики находятся 158 человек, из них в состоянии средней тяжести — 155, один — в тяжелом состоянии, двое пациентов — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в Карелии с начала пандемии 4256 человек заразились коронавирусной инфекцией, 3525 человек выписаны, в том числе 22 за прошедшие сутки. 38 человек умерли от коронавируса с начала пандемии.

«Новых подтвержденных летальных исходов за сутки нет. Смертность от COVID-19 в республике составляет 6,2 случая на 100 тысяч населения, что гораздо ниже среднероссийского показателя — 14,6 случая на 100 тысяч населения», — отметил Парфенчиков.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализировано 1397 человек, в том числе пять человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 78 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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