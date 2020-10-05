Новато, США, , 10:27 — REGNUM Полное прохождение игры Crash Bandicoot 4: It's About Time занимает около восьми часов реального времени. Об этом 5 октября сообщает портал ComicBook.

Время прохождения может варьироваться в зависимости от выбранной сложности и целей игрока. Так, выполнение всех испытаний (прохождение на 100%) может занять ещё около восьми часов.

Напомним, релиз Crash Bandicoot 4: It's About Time состоялся 2 октября 2020 года. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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