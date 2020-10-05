Варшава, , 10:26 — REGNUM 4 октября несколько левых организаций и представители ЛГБТ-сообщества провели акцию протеста у здания министерства народного образования в Варшаве. Они выступили против назначения Пшемыслава Чарнека на должность министра образования. Об этом передает Onet.pl.

По мнению организаторов и участников акции, член правящей партии «Право и справедливость» Чарнек является «проводников гомофобной политики правых». Участники мелом написали на тротуаре перед министерством национального образования имена детей и молодых людей нетрадиционной ориентации, покончивших с собой из-за гомофобии.

Акция проходила под лозунгом «Мы требуем образования, а не идеологии». Протестующие выдвигали требования назначить вместо Чарнека нового министра образования, который «не будет отбирать детей по их сексуальной ориентации и будет уважать их права на равный доступ к образованию».

Сам Пшемыслав Чарнек уже успел отреагировать на данную акцию. Он заверил, что будет действовать на своем посту «исключительно в рамках закона» и не собирается «нести идеологию в образование».

По словам нового главы минобразования, опасения демонстрантов «совершенно непонятны» и «искусственно подогреваются манипуляциями». «Не бойтесь. Всё, что я буду делать, будет основываться исключительно на законе, будет в рамках применимого правового порядка. Открыто и в диалоге с преподавательским и академическим сообществом», — подчеркнул Чарнек.