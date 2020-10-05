Орск, Оренбургская область, 5 октября 2020, 10:26 — REGNUM Проводимые в рамках диагностики и лечения COVID-19 КТ-исследования лёгких помогли медикам выявить ряд болезней онкологического характера. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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«Большое количество КТ-исследований легких в этот период позволяло нам диагностировать большее количество заболеваний не воспалительного характера, а онкологического», — сказал Мурашко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России продолжается рост числа выявленных случаев коронавируса.