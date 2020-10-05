Москва, , 10:27 — REGNUM Свыше 230 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«По состоянию на 04.10.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 230 120 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 48 042 343, из которых 358 тыс. были сделаны за истекшие 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 3 октября под медицинским наблюдением в России находится 226 462 человека.