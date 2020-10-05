Оренбург, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области студенты медицинского вуза помогают врачам лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный минздрав.

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По данным ведомства, в середине сентября на помощь врачам пришли студенты шестого курса медуниверситета: 38 — с педиатрического факультета и 102 — с лечебного. С 6 октября число помощников увеличится. К работе приступят еще 36 студентов-педиатров и 116 студентов-лечебников.

В министерстве здравоохранения выразили благодарность студентам и руководству вуза за неоценимую помощь в нелегкое время для всего здравоохранения региона и страны.

Напомним, в Оренбургской области, как и в других российских регионах, отмечен рост заболеваемости COVID-19. С 28 сентября ужесточен коронавирусный режим. Суточный показатель выявляемых носителей нового коронавируса становится все больше. В Оренбуржье расширяют коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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