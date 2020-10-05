Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM В Свердловской области прошли массовые проверки в рамках профилактики COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Представители областного министерства безопасности, Росгвардии, полиции и муниципальные чиновники провели рейды по почти шести тысячам торговых объектов и трёх тысячам единиц общественного транспорта. Проверяющих интересовало, соблюдаются ли на местах требования по обязательному ношению масок.

С жителями проведено около 21 тыс. профилактических бесед, составлено 1,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил ужесточить контроль за соблюдением профилактики COVID-19.

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