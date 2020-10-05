Москва, , 10:15 — REGNUM Сотрудники полиции, учителя и медицинские работники войдут в первую группу по вакцинации от COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"В первую очередь, это медицинские работники, потом работники образования, те, кто работает с людьми, — полиция. После этого — все, что касается общепита, питания, транспорта и так далее», — сказал Морозов в ходе вебинара, организованного общественной приемной Председателя партии «Единая Россиея», отвечая на вопрос однапартийцев из Воронежской области.

При этом парламентарий напомнил, что вакцина одобрена для применения гражданами от 18 до 60 лет. В то же время в первую очередь предполагается обучающихся в организациях среднего и высшего профессионального образования, а также призывников.

Детей пока вакцинировать не планируется, сказал Морозов.

Вместе с тем вакцину от коронавируса, разработанную новосибирским центром вирусологии и иммунологии «Вектор», признали самой безопасной среди российских, сообщил новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов.

Модератором вебинара выступил заместитель руководителя управления по работе с обращениями граждан Артём Ермаков.

Читайте развитие сюжета: Миронов рассказал о вакцинации от COVID-19 под страхом увольнения