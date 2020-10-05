Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Администрация Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) будет рассматривать возможность перехода на дистанционное обучение в случае появления официальных рекомендаций и установок Роспотребнадзора, Минобрнауки, а также продолжительного постоянного роста общего числа заражённых коронавирусом на территории региона. На сегодняшний день занятия для студентов очной и очно-заочной формы проходят в традиционном формате, обучение у студентов-заочников организовано с применением дистанционных технологий. Также отсутствуют официально подтверждённые случаи заражения обучающихся коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в НГУЭУ.

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«По опыту можно сказать, что университет полностью, материально и технически готов к переходу на онлайн-обучение при необходимости. Например, недавно кафедра физического воспитания и спорта НГУЭУ записала видеоуроки для занятий физической культурой и разместила их на вузовском образовательном портале, предназначенном для дистанционного обучения, — уточнили в вузе. — Тем не менее, очный формат занятий продолжается, но с соблюдением мер санитарной безопасности. В первую очередь, в университете по-прежнему действует масочный режим. Всем студентам, преподавателям и сотрудникам университета необходимо находиться в масках. Преподавателям разрешается проводить лекции без маски, но при этом все студенты должны их использовать».

Также обязательным условием при посещении университета является проведение термометрии, которое организовано потоковым бесконтактным способом — на входе в учебные корпуса установлены арочные металлодетекторы с функцией измерения температуры. При входе в вуз также предусмотрена гигиеническая обработка рук, более трехсот дезинфекторов установлены на входах в корпуса, столовые, общежитие, бассейн и в других помещениях, а местах общего пользования расположены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.