Саратов, , 10:31 — REGNUM В Саратовской области еще одной погибшей от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией стала 47-летняя женщина. Таким образом, с начала пандемии коронавируса в регионе скончались по состоянию на 5 октября уже 112 человек. Информацию об этом подтверждает облминздрав.

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Пациентка амбулаторно проходила антибактериальную терапию без видимого эффекта. Женщину в тяжелом состоянии с поражением 70% легких госпитализировали в ковидный стационар, где в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью ее перевели в реанимацию. В течение трех суток больная была подключена к аппарату ИВЛ. Проводимое лечение не увенчалось успехом, пациента скончалась. Погибшая также страдала артериальной гипертензией, что осложняло ее лечение.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 5 октября коронавирус подтвержден у 16 140 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 135 жителей региона. Накануне положительные тесты получили 128 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 10 849 человек, за сутки — 72 пациента.

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