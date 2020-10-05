Барнаул, , 10:09 — REGNUM На оперативном совещании 5 октября министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил о том, в регионе за неделю введено почти тысячу новых ковидных коек.

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Всего на утро 5 октября в Алтайском крае насчитывается 3020 коек. Неделю назад их было 2168, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Сегодня мы имеем люфт около 300 свободных коек. Оказание экстренной и неотложной помощи мы перенаправляем между учреждениями муниципалитетов», — уточнил министр.

Он подчеркнул, что планируется дальнейшее увеличение коечного фонда. В целом же ситуацию с коронавирусом не только в Алтайском крае, но и в России Попов назвал «напряжённой».

Кроме того, с первой декады сентября фиксируется рост заболеваемости ОРВИ, растёт нагрузка на службу скорой помощи.

Напомним, по состоянию на 4 октября в Алтайском крае коронавирус выявлен у 14 230 человек.

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