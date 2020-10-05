Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Борщевик «захватывает» всё больше площади на территориях России, говорится в статье американской New York Times.

Отмечается, что ядовитый сок этого растения способен вызвать ожоги третьей степени и слепоту.

Изначально борщевик произрастал только на Кавказе, однако во времена СССР его начали выращивать в качестве корма для скота. В итоге опасный сорняк заполонил страну, остановить его оказалось невозможно, пишет журналист.

По его словам, область произрастания борщевика ежегодно увеличивается на 10%, в основном он появляется в тех районах, которые не возделывают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Россельхознадзоре сообщили, что одним из основных способов борьбы с борщевиком является вспашка или механический покос растений спецтехникой. Уничтожение корней приводит к гибели борщевика.

Отметим, одно растение борщевика может давать до 20 тыс. семян. Большая часть ядовитых для человека веществ содержится в стеблях, листьях и плодах. При попадании на кожу они могут вызвать сильные ожоги.

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