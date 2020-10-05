Оренбург, , 10:05 — REGNUM В Оренбурге по иску прокуратуры водительских прав лишен 21 горожанин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в суд было подано 29 исков. На стадии рассмотрения находятся ещё восемь.

В 21 случае судебная инстанция встала на сторону прокуратуры и удовлетворила ее требования о лишении горожан водительских удостоверений. Установлено, что их владельцы являются алкоголиками или страдают зависимостью от потребления запрещенных веществ, а также хроническими заболеваниями, препятствующими управлению транспортом.