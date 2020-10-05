Челябинск, , 10:03 — REGNUM В Челябинской области за 4 октября скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Все они умерли от своих основных заболеваний. У 64-летней женщины были сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность, у 81-летнего мужчины — атеросклероз сердца и гипертоническая болезнь, у 78-летнего пациента — обширный постинфарктный кардиосклероз и гипертония, а у 66-летней женщины — онкологическое заболевание и атеросклероз сердца.

С начала пандемии 132 пациента скончались от COVID-19. Ещё 374 ушли из жизни от других заболеваний.