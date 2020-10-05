Прага, , 10:05 — REGNUM За минувшие сутки в Чехии было выявлено свыше 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за истекшие 24 часа в стране был выявлен 1841 заразившийся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число достигло 82 446.

Также указывается, что за этот же период в Чехии от COVID-19 скончались 16 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 727.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 44 149 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Чехии за сутки было выявлено 2554 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.