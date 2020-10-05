Тбилиси, , 10:00 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 578 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 5 октября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 8696 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 4619 человек победили инфекцию, в том числе 375 за последние сутки.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 52 пациента, в том числе двое в течение последних суток. В стационаре лечатся 836 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1100. На карантин помещены 5392 человека. С начала пандемии проведено 675 644 ПЦР-теста на коронавирус, в том числе 8013 за последние сутки.

Стоит отметить, что 578 новых выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки является очередным рекордным показателем для Грузии. 28 сентября, когда в сутки фиксировали около 300 носителей SARS-CoV-2, глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе предположил, что этот показатель будет колебаться на уровне от 200 до 500 новых выявленных заражений в день.

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