Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM Компания «Уральские авиалинии» временно отменила регулярные рейсы Челябинск-Москва и Москва-Челябинск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы отменены с 12 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года «в связи с оптимизацией маршрутной сети», уточнили в подразделении.

В компании организуют вылеты из Челябинска в Москву и обратно лишь в новогодние праздники. С 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года самолёты будут летать из Москвы в Челябинск, а с 26 декабря по 12 января — из Челябинска в Москву.

Пассажиров, которые заранее забронировали рейсы, просят оформить заявку на возврат билета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Уральские авиалинии» разово отменили рейс из Минеральных вод в Екатеринбург из-за оптимизации расписания, но, по словам некоторых пассажиров, их не уведомили об изменениях.

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