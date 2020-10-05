Новосибирск, 5 октября 2020, 09:46 — REGNUM В неблагоприятных условиях загрязненного воздуха проживает более 40% населения Сибирского федерального округа (СФО). Об этом 5 октября сообщил заместитель полпреда президента РФ в СФО Александр Бутин.
По его словам, в крупных промышленных центрах СФО загрязнение воздуха остаётся проблемой:
«Доля населения, проживающая в неблагоприятных условиях, составляет более 40%», — сказал Бутин на совещании, которое провёл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Бутин подчеркнул, что в сибирских городах типична ситуация с введением режима «чёрного неба», передаёт ТАСС.
Патрушев указал на то, что в ряде регионов Сибири ситуация с экологией остаётся неблагополучной, высока степень загрязнения природной среды:
«Состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения».
По словам Патрушева, большинство предприятий, загрязняющих окружающую среду, до сих пор не перешло на наилучшие доступные технологии.
Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 5 октября секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал причины, которые привели к техногенным авариям в Норильском районе в текущем году.
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