Новосибирск, , 09:46 — REGNUM В неблагоприятных условиях загрязненного воздуха проживает более 40% населения Сибирского федерального округа (СФО). Об этом 5 октября сообщил заместитель полпреда президента РФ в СФО Александр Бутин.

Смог в Красноярске Gornovosti.ru

По его словам, в крупных промышленных центрах СФО загрязнение воздуха остаётся проблемой:

«Доля населения, проживающая в неблагоприятных условиях, составляет более 40%», — сказал Бутин на совещании, которое провёл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Бутин подчеркнул, что в сибирских городах типична ситуация с введением режима «чёрного неба», передаёт ТАСС.

Патрушев указал на то, что в ряде регионов Сибири ситуация с экологией остаётся неблагополучной, высока степень загрязнения природной среды:

«Состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения».

По словам Патрушева, большинство предприятий, загрязняющих окружающую среду, до сих пор не перешло на наилучшие доступные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 5 октября секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал причины, которые привели к техногенным авариям в Норильском районе в текущем году.

Читайте также: Патрушев назвал причины техногенных аварий в Норильском районе