Чита, , 09:45 — REGNUM Заместитель председателя правительства Татьяна Цымпилова призвала родителей активнее участвовать в опросе, посвящённом организации питания в школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, к настоящему времени в мониторинге приняли участие менее 900 человек.

По словам зампреда, для опросов используются самые разные ресурсы, в том числе социальные сети и мессенджеры.

«Обратная связь от родителей, собранная через Госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Я призываю родителей активнее участвовать в опросах по качеству бесплатного горячего питания», — отметила она.

Напомним, привлечь общественность и журналистов к контролю за работой по организации питания ранее призвал глава региона Александр Осипов.

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