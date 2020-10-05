Посёлок Новосергиевка, Оренбургская область, , 09:43 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области, согласно судебному решению, с главы муниципального образования взысканы денежные средства, которые чиновница сама себе выписывала в качестве премий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, глава сельсовета занималась самопремированием в нарушение муниципального устава. Общий объем премиальных выплат составил 280 тыс. рублей.

«Решением суда по иску прокурора указанные средства взысканы с чиновницы. Судебное постановление вступило в законную силу», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Лишенная незаконных премий чиновница находится под уголовным преследованием. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»).