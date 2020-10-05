Уфа, , 09:51 — REGNUM Увеличение числа летальных исходов и осложнений зафиксировано в Башкирии в период введения ограничительных мероприятий из-за того, что многие пациенты не могли вовремя попасть в больницы по традиционным направлениям из-за перепрофилирования медучреждений в ковид-госпитали. Об этом 5 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

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По его словам, в связи с ростом заболеваемости, медики вынуждены перепрофилировать под лечение пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией больницу № 5 в Уфе. Это уменьшит уровень доступности оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, что снижает уровень проведения профилактических мероприятий и ведет к росту летальности. Поэтому медицинский экспертный совет предлагает использовать проект многопрофильного стационара, чтобы в больнице могли обслуживаться не только взрослые, но и дети, а также беременные женщины.

Максим Забелин отметил, что в Башкирии выявлено 9 тысяч фактов заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за минувшие сутки — 46. В больницах продолжают лечение 84 пациента.

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