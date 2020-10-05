Стокгольм, , 09:45 — REGNUM В ряде европейских стран граждане протестуют против решения своих правительств оставить в силе связанные с пандемией коронавирусной инфекции карантинные ограничения или еще более ужесточить их. В Швеции также наблюдается усталость общества, но Йохан Карлсон, генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции, предупреждает сразу, что все ограничения, или в случае Швеции — «рекомендации», будут действовать на территории страны, как минимум, еще целый год. Об этом 5 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

«Вполне ожидаемо, что меры против распространения коронавируса сохранятся надолго, мы имеем в виду, как минимум, еще один год», — заявил Карлсон.

Как сообщает издание, в последние месяцы «мантрой Агентства общественного здравоохранения было мытьё рук, работа из дома и соблюдение социальной дистанции». Недавно был введен карантин для взрослых и старшеклассников, проживающих с инфицированным SARS-CoV-2 человеком в одном домовладении. В то же время шведские власти пошли на некоторые послабления, — с первого октября был отменен общенациональный запрет на посещение домов престарелых; также ожидается, что вскоре будут разрешены массовые мероприятия, с максимальной численностью участников до 500 человек.

По словам генерального директора Карлсона, такие разнонаправленные решения властей обуславливаются «поиском баланса» в нынешней непростой ситуации.