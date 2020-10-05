Москва, , 09:40 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин направил телеграмму с поздравлениями учителям с их профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

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"Спасибо вам за огромный труд обучения и воспитания детей. За умение эффективно решать самые сложные задачи, которые ставит перед нами жизнь», — написал Собянин.

Он напомнил, что в 2020 году мир столкнулся с пандемией коронавируса, из-за которой школы вынужденно перешли на «дистанционку». Столичный мэр подчеркнул, что учителя успешно справились с этим и доказали, что даже в экстремальной ситуации они могут дать прочные знания детям и помочь им получить путёвку в жизнь.

Собянин напомнил, что пандемия коронавируса всё ещё не закончена, и в этой связи приходится идти на определённые меры — например, в виде продления каникул.

Он также отметил, что Москва продолжит развивать МЭШ, заниматься оснащением школ и поощрять достижения учащихся и работу педагогов: «Спасибо вам, дорогие друзья, за талант, творчество и доброту, за терпение, мудрость и любовь к детям. Московские учителя — самые лучшие педагоги на свете».