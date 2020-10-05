Москва, , 09:36 — REGNUM В мэрии Москвы обсуждаются сценарии ужесточения ограничений в столице, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным неназванных собеседников издания, наиболее жёсткий вариант предполагается возвращение пропускного режима, уже действовавшего во время весенней волны коронавируса.

При разработке ограничительных мер власти оценивают, каким образом они скажутся на бизнесе, уже понёсшем весомые потери.

«Особенно важно понять, как предпринять такие шаги, чтобы они не добили бизнес», — цитирует газета слова источника.

Второй собеседник рассказал, что в ближайшее время могут быть блокированы для проезда в метро социальные карты пенсионеров и школьников. При этом о возвращении QR-кодов для передвижения всех москвичей, по его сведениям, речи пока не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 5 октября компании обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников.