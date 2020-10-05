Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Экшен-игру Godfall нельзя будет запустить без подключения к интернету. Об этом 4 октября сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/Giovann15407307/status/1312100685865840640

Разработчики проекта заявили, что «Godfall — это не игра-сервис. Однако она потребует постоянного подключения к интернету». При этом речь идёт как о кооперативном, так и об одиночном режимах.

Напомним, релиз Godfall ожидается 12 ноября 2020 года. Это экшен-игра, посвящённая сражениям с использованием холодного оружия.

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