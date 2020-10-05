Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга в начале недели ожидает теплая, по осенним меркам, погода, но дождливая. Об этом 5 октября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, в понедельник, 5 октября, синоптическую ситуацию в Петербургском регионе сформирует тёплый сектор циклонического вихря.

«Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон вновь окажется выше положенных по климату значений», — уточнил он.

Температура воздуха днем составит +16…+18 градусов, по области +14…+19 градусов. Ветер южный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В свою очередь в ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева сообщила изданию «Санкт-Петербургские ведомости», что среднемесячная температура октября в Петербурге в норме составляет 5,7 градуса тепла. Однако с уменьшением потока солнечной радиации в течение месяца она понижается.

Всю первую декаду месяца погоду в городе на Неве и в соседнем регионе — Ленинградской области, будет определять антициклон, который образовался над Северной и Восточной Европой.