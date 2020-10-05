Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM В «королевской битве» Apex Legends может появиться счётчик урона. Об этом 4 октября сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/KnownAsWins/status/1311743992162324480

Директор по дизайну Apex Legends Джейсон МакКорд рассказал в Twitter, что разработчики действительно рассматривают возможность появления в игре такой функции. Вероятно, она будет в реальном времени показывать количество наносимого геймерами урона.

Напомним, Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва» от студии Respawn Entertainment. Его релиз состоялся в 2019 году.

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