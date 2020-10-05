Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 5 октября выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 201 новом носителе SARS-CoV-2, что стало максимальным приростом за сутки с 24 июля. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 33 374 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние три дня в регионе выписаны 190 человек, всего выздоровели с начала пандемии 28 734 нижегородца. Скончались от последствий заражения коронавирусом 590 жителей области, двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава коэффициент распространения инфекция в области вырос до 1,14. При этом объем свободного для лечения пациентом с коронавирусом коечного фонда составляет 11%.