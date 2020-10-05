Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции 913 пациентов. Об этом 5 октября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Сутками ранее было выписано 944 пациента — на 31 человека больше.

Всего в Москве с начала распространения коронавируса поправили здоровье 253 944 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных в стационарах.