Роквилл, США, , 09:23 — REGNUM Популярную группу игроков в Fallout 76 под названием «Ополчение свободных штатов» по ошибке заблокировали на Facebook. Об этом 4 октября сообщил портал PCGamesN.

Спустя некоторое время представители Facebook извинились перед геймерами и разблокировали их сообщество на Facebook. Пострадавшая сторона считает, что изначально причиной блокировки стало слово «ополчение» в названии группы — алгоритмы Facebook могли посчитать, что «Ополчение свободных штатов» пропагандирует насилие.

Напомним, «Ополчение свободных штатов» — это популярное сообщество игроков в Fallout 76, которые уделяют особое внимание ролевой составляющей проекта. На страницах в социальных сетях они рассказывают о жизни своих персонажей от их лица.

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