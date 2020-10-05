Киев, , 09:24 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 3774 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 5 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки от последствий, вызванных заражением, скончались 33 человека, более 1,1 тыс. пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии на Украине выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 4430 оказались смертельными, выздоровели более 101 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили свыше 4,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 44 пациента.

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