Москва, , 09:33 — REGNUM Несколько сценариев по ужесточению санитарных мер в связи с эпидемией коронавируса рассматривают в мэрии Москвы. Самый строгий из них — возвращение к пропускному режиму, пишет 5 октября газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к мэрии источник.

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«Мэрия сейчас оказалась в затруднительном положении — теперь ей нужно подобрать правильные аргументы, чтобы объяснить, почему коронавирус вновь вернулся и это требует серьезных ограничений», — сказал собеседник издания.

Самое важное при этом — принять такие решения, которые бы не добили бизнес, добавил он.

Источник, близкий к правительству столицы, сообщил, что требование для всех оставаться дома будет объявлено в течение двух недель, если эпидемиологическая обстановка не улучшится.

В мэрии изданию сообщили, что говорить о возвращении к пропускной системе преждевременно. Перед властями стоит задача оценить динамику распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, пропускной режим в Москве действовал с 15 апреля по 9 июня 2020 года.

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