Москва, , 09:15 — REGNUM 65-летний учёный-физик из Томска Александр Луканин, арестованный по обвинению в госизмене, находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Как сообщает Литвинович на своей странице в фейсбуке, Луканин отказался от общения с членами ОНК.

«Мы попросили его к нам прийти, но он отказался, сказав сотруднику СИЗО, что «до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет». Я думаю, он не знает, что такое ОНК, поэтому опасается общаться в условиях несвободы с неизвестными ему людьми», — пишет Марина Литвинович.

Напомним, 30 сентября Telegram-канал Тоmskpolit сообщил о том, что томский учёный Александр Луканин задержан за разглашение гостайны. Канал уточняет, что учёный сначала работал в томском вузе, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где трудился старшим техником лаборатории методов нанесения покрытий, разрабатывал мощные высоковольтные источники питания. Затем учёный уехал работать в КНР, а недавно приехал в Россию и устроился в томский вуз.