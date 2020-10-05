Челябинск, , 09:13 — REGNUM В торговых центрах Челябинска за два дня привились от гриппа более 1000 человек. Об этом на аппаратном совещании в мэрии объявил вице-мэр Сергей Авдеев.

По его словам, всего в городе работало шесть прививочных пунктов. В частности, они действовали 3 и 4 октября. Также чиновник пригласил тех, кто ещё не вакцинировался, в поликлиники. Там тоже можно сделать прививки от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, в осенний сезон 2020 года чиновники уделяют вакцинации от гриппа особое внимание. Причиной является пандемия коронавируса.