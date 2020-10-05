Казань, , 09:25 — REGNUM В Татарии за сентябрь 721 человек заболел новой коронавирусной инфекцией. Еженедельный темп прироста составил 0,3%. По Казани доля случаев от общего количества в сентябре составила 57%. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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«Доля заболевших лиц старше 65 лет немного уменьшилась в сентябре. Что касается структуры клинических проявлений инфекции, то мы видим снижение доли коронавирусных пневмоний на 8%, при этом на 10% увеличилась доля коронавирусных ОРВИ, — сказала Патяшина.

Большинство по-прежнему регистрируется в Казани. Также рост числа заболевших произошел в трех районах республики — Апастовский, Пестречинский и Буинский районы.

ИА REGNUM напоминает, в 15 школах Татарии закрыты на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) 20 классов, большинство из них — в Казани.

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