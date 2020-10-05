Уфа, , 09:15 — REGNUM Увеличить на несколько дней продолжительность осенних школьных каникул могут в Башкирии. Рассмотреть такую возможность предложил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в школах Башкирии «мизерное» количество инфицированных коронавирусом в сравнении с количеством учеников и учителей. Поэтому если школы продолжат свою деятельность так же ответственно, то они продолжат свою работу.

Несмотря на это, глава Башкирии попросил чиновников рассмотреть возможность «в условиях некоторой нервозности» продлить каникулы на один-три дня, чтобы дети смогли подольше отдохнуть.

Кроме этого, глава региона поручил чиновникам министерства образования и науки Башкирии выезжать в города и районы республики и на местах изучать обстановку, а также соблюдение эпидемиологических требований.

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