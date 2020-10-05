Иерусалим, , 09:05 — REGNUM За истекшие сутки в Израиле было выявлено свыше 1,9 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 1949 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 265 932.

Также сообщается, что за это же время в Израиле было от COVID-19 скончались 37 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1719.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 195 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее днем ранее в Израиле за сутки было выявлено свыше 5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.