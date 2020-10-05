Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM Уже в первую декаду октября 2020 года в Свердловской области выпадет мокрый снег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мокрый снег ожидается ночью 6 октября 2020 года. Днём же синоптики обещают дождь. Ночная температура — от минус трёх до плюс двух градусов по Цельсию, днём — от плюс пяти до плюс десяти.

Ночью и утром 7 октября 2020 года в регионе пройдёт небольшой дождь, сопровождаемый мокрым снегом. Температура ночью — от минус двух до плюс трёх, днём — от плюс трёх до плюс восьми.

Как сообщало ИА REGNUM, первый снег прошёл в Свердловской области в третьей декаде сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале выпал первый снег