Москва, , 09:01 — REGNUM С 5 октября в Москве организации обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Соответствующий указ ранее подписал столичный мэр Сергей Собянин.

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Ограничения вызваны эпидемиологической ситуацией в городе. Компании обязаны отправить на «удалёнку» сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, кроме тех сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте критически важно для организации.

Новые правила не распространяются на медорганизации, государственные корпорации Росатом и Роскосмос, предприятия оборонки и ряд других отраслей.