Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM В Свердловской области предстоит убить 26 медведей. Решение об этом утвердил региональный департамент лесного хозяйства.

Эта мера вынужденная и направлена на регулирование численности данных животных. Отстрел запланирован вплоть до конца октября. Впрочем, если численность отрегулируют раньше, то необходимость в дальнейших мерах отпадёт.

Отметим, на Урале животные стали часто выходить к людям в поисках съестного, сообщают местные жители. Среди лесных гостей есть и медведи.