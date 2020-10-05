Екатеринбург, 5 октября 2020, 09:01 — REGNUM В Свердловской области предстоит убить 26 медведей. Решение об этом утвердил региональный департамент лесного хозяйства.
Эта мера вынужденная и направлена на регулирование численности данных животных. Отстрел запланирован вплоть до конца октября. Впрочем, если численность отрегулируют раньше, то необходимость в дальнейших мерах отпадёт.
Отметим, на Урале животные стали часто выходить к людям в поисках съестного, сообщают местные жители. Среди лесных гостей есть и медведи.