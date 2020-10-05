Бразилиа, , 09:00 — REGNUM За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 8 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 октября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

По данным министерства, за истекшие сутки в стране выявили 8456 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 915 289.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 365 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 146 352.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 263 208 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено свыше 26 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.