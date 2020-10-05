Москва, , 08:55 — REGNUM В Москве принят единый стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах. Документ утвердил Клинический комитет по коронавирусу, сообщается на портале мэра столицы.

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Согласно стандарту, пациента обеспечивают комплексной терапией, используя новые противовирусные препараты, антикоагулянты, а также технологию гелия, плазму переболевших и барокамеры.

Такая тактика лечения больных COVID-19 подбирается медиками в зависимости от тяжести состояния и времени начала заболевания. Данный стандарт поможет снизить последствия тяжелого состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 октября, в России выявлено 10 тыс. 499 новых случаев заражения коронавирусом, в Москве — 3327 новых случаев.

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